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مدير أمن الإسماعيلية: عودة رجل الأعمال السعودى لمنزله بعد تحريره من خاطفيه

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مدير أمن الإسماعيلية: عودة رجل الأعمال السعودى لمنزله بعد تحريره من خاطفيه مدير أمن الإسماعيلية: عودة رجل الأعمال السعودى لمنزله بعد تحريره من خاطفيه
قال اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إن رجل الأعمال السعودى الذى تم تحريره بواسطة رجال الأمن بعد اختطافه، عاد إلى منزله بالقاهرة للراحة.

وأضاف مدير أمن الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجناة تركوا المختطف بعد تضييق الخناق عليهم، وهناك فريق بحث مكبر لملاحقة الجناة والقبض عليهم.

وكشفت مصادر أمنية، أن الحادث جنائى بحت، وأن المتهمين اختطفوا الضحية للحصول على المال، وأن المختطف أدلى بمواصفات الجناة، وتم الاستعانة برسام لرسم صور تقريبية للجناة فى محاولات مستمرة لتحديد هويتهم، وسرعة القبض عليهم.

كما عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمداخل ومخارج محافظة السويس التى هرب إليها الجناة بعد اختطافهم للضحية بالإسماعيلية، لضبط المتهمين قبل هروبهم من السويس.

وكان اللواء على عزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، مفاده ورود بلاغ بقيام مجهولين بخطف رجل أعمال سعودى، يدعى "ح. ع. أ. س" 69 عاما، مستثمر سعودى، وصاحب مزارع وشركات للعصائر على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" بالكيلو 76 دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط إدارة البحث الجنائى إلى مكان البلاغ، وتبين وجود السيارة التى كان يستقلها رجل الأعمال السعودى محطمة وبها أثار عنف.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وبرئاسة اللواء جمال عبد البارى مدير مباحث الوزارة، واللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، وضم العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، والمقدم حسام حسن وكيل الفرع وضباط مباحث التل الكبير والقصاصين، لضبط الجناة.
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ـ أمن الإسماعيلية ينجح فى تحرير رجل الأعمال السعودى المختطف
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