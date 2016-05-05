سقوط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة وقنبلة مسيلة للدموع بالبساتين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط "أشرف س م" وشهرته "كركون" 46 سنة، عاطل، المسجل خطر سرقات بالإكراه تحت رقم 705 فئة "ب" المعادى، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها رقم 1798 المعادى "سرقة بالإكراه"، وبحوزته 2 سلاح نارى عبارة عن ( طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، و2 طلقة من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 12 مم، و19 طلقة من ذات العيار"، وقنبلة مسيلة للدموع.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "إسلام ع س" 23 سنة عاطل، وشهرته "الصغير"، السابق اتهامه فى القضية رقم 15979 لسنة 2012م البساتين "سرقة متجر"، وبحوزته سلاح نارى بدون ترخيص "بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 مم".

وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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