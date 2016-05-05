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حصاد 121 ألف و173 فدان من القمح فى المنوفية

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حصاد 121 ألف و173 فدان من القمح فى المنوفية حصاد 121 ألف و173 فدان من القمح فى المنوفية
قال المهندس عبد الرافع احمد عبد العظيم محمود مدير مديرية الزراعة بالمنوفية بأنه تم حصاد 121173 فدان قمح حتى الان من المساحة المنزرعة والتى تقدر 129876 فدان.

وانه قد تم توريد23188.293 طن من محصول القمح حتى امس كالتالى ( 4547.212 طن لبنك التنمية بركة السبع – 7374.421 طن بمطاحن شبين الكوم – 11266.660 طن للشركة المصرية القابضة ).

وأكد على أن عملية توريد المزارعين للقمح ستستمر حتى نهاية موسم الحصاد وانه جارى تذليل كافة العقبات التى تواجههم حتى تحقق المحافظة اكبر كمية توريد للقمح هذا الموسم .

من جانبه اكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على ان محافظة المنوفية تعتبر من المحافظات الرائدة في محصول القمح علي مستوي الجمهورية لذلك شدد على توفير كافة الامكانيات التى تساعد الفلاحين على التوريد.

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مصر 365