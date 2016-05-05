رفع وإزالة 777 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة عدد 777 حالة تعد على الاراضى الزراعية بمساحة 41 فدان و قيراط و7 سهم على مدار شهر ابريل الماضي خلال حملات الإزالة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الوحدات المحلية في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا الجهود التي بذلتها المديرية خلال الفترة الماضية ، حيث تم إزالة عدد 22 حالة بالعدوة بمساحة 18 قيراط و2 سهم وعدد 70 حالة بمغاغة بمساحة 5 فدان و15 قيراط و6 سهم وعدد 194 حالة ببنى مزار بمساحة 6 فدان و3 قيراط و15 سهم وعدد 62 حالة بمطاى بمساحة فدان و21 قيراط و20سهم وعدد 144 حالة بسمالوط بمساحة 4 فدان و12 قيراط و23 سهم وعدد 41حالة بالمنيا بمساحة فدان و15 قيراط و6 سهم وعدد 21 حالة بأبوقرقاص بمساحة 20 قيراط و18 سهم وعدد 126 حالة بملوى بمساحة 16 فدان و5 قيراط و19 سهم وعدد 47 حالة بديرمواس بمساحة فدان و10 قيراط و11سهم بالإضافة إلى 50 حالة إصلاح زراعى على مساحة فدان و21 قيراط و7 سهم.

من جانبه ، أكد المحافظ على ضرورة استمرار حملات الإزالة للتصدي لحالات التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .