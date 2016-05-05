ضبط مدير محطة وقود بالبحيرة وبحوزته 1000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة العقيد وجدى الصيرفى، حملة رقابية على الأسواق لضبط المخالفين والرقابة على الأسعار.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "م.ع.ا" 41 سنة صاحب ومدير مسئول عن محطة وقود سيارات بدون ترخيص بمركز الدلنجات لقيامه بتجميع كميه وقدرها 1000 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه.

وكذلك ضبط "م.ج.ع" 39 سنة صاحب مصنع لتعبئة السكر بمدينة كوم حمادة لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط كمية وقدرها 3 أطنان و250 كيلو سكر، كما تم ضبط 20 قضية متنوعة منها 5 قضايا غش و10 قضايا عدم الإعلان عن الإسعار.

إحباط تهريب 5 آلاف لتر سولار بالبحيرة