ميناء الإسكندرية يستقبل 400 ألف طن سولار وقمح وذرة وزيت صويا ومازوت

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أن الميناء إستقبل السفينة " تورم جيرد" المحملة ب 30 ألف طن زيت صويا قادمة من جبل طارق وجاري تفريغها ، ويجري تفريغ السفينة "بالتك كابتن" المحملة بـ 30 ألف طن مازوت والسفينة "النبيلة 5" و علي متنها 23 الف طن مازوت قادمتين من روسيا ، كما يجري تفريغ السفينة "سيموا" المحملة ب 31 ألف طن سولار قادمة من ايطاليا ، ويجري تفريغ شحنة قمح بإجمالي 171 الف طن قمح قادمة من أسبانيا وروسيا ورومانيا علي متن السفن: "جيس ريهان" و "جرينج كارديف" و "وادي اليرموك".

كما يجري تفريغ شحن ذرة تزن 115 الف طن علي متن السفن "كليبر ليس" القادمة من الارجنتين والسفينة "انتيجوني بي" قادنة من جبل طارق ، والسفينة "سوهو تريدر" قادمة من الارجنتين.

وأضاف الغندور، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 158 سفينة وغادرت الميناء 5 سفن ، ووصلت 9 سفن وتراكي على الأرصفة 39 سفينة ، كما سجل النظام الإلكتروني علي البوابات دخول وخروج 10340 شاحنة عامة من وإلي الميناء ، وخروج 117 شاحنات محملة بالقمح ومتجهة إلي الصوامع بمختلف المحافظات بإجمالي 3510 طن قمح ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون وخمسة وثمانون ألف طن ، منهم 474 الف طن قمح.

ومن ناحية أخري وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.