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التحقيق مع موجه بإحدى إدارات الأزهر بالمنيا حاول مساعدة ابنته على الغش بالمنيا

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التحقيق مع موجه بإحدى إدارات الأزهر بالمنيا حاول مساعدة ابنته على الغش بالمنيا التحقيق مع موجه بإحدى إدارات الأزهر بالمنيا حاول مساعدة ابنته على الغش بالمنيا
ألغت المنطقة الأزهرية بالمنيا انتداب موجه بإدارة بنى مزار الأزهرية وإعادته إلى وظيفته، المسكن عليها بعد محاولته مساعدة ابنته على الغش، حيث أصدر ناصر مرسى وكيل وزارة منطقة المنيا الأزهرية قرارا إداريا بإنهاء ندب "م.م" بإدارة بنى مزار الأزهرية وعودته إلى وظيفته الأصلية المسكن عليها طبقاً لقانون الكادر وإحالته للتحقيق، جاء ذلك بعد ثبوت مغادرته مقر الإدارة التعليمية وتوجهه إلى مقر لجنة امتحان ابنته لمساعدتها على الغش بالامتحانات المنعقدة بالنقل الثانوى بمعهد فتيات بنى مزار.

وشدد وكيل الوزارة على عدم التهاون مع أى مقصر أو أى مخالف للتعليمات الخاصة بالامتحانات وقانون العمل.

تأجيل الحكم على 96 متهما باقتحام "بنك مصر" بالمنيا ليوم 19 مايو الجارى
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