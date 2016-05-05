رئيس الزمالك السابق: أبو تريكة كان يرغب في اللعب لنا

قال كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق إن محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق كانت لديه الرغبة في اللعب للأول.

وصرح درويش عبر قناة إل.تي.سي قائلا:"أبو تريكة كان لاعبا كبيرا في الترسانة، كلما واجهناه سبب لنا المشاكل".

وأضاف "جلسنا سويا في النادي واتفقنا على المبلغ الذي سيتقاضاه الترسانة نظير انتقاله للزمالك لكن طُلبت أموال أخرى إضافية".

وأردف "لم تكن لدينا القدرة المالية على ذلك بعكس الأهلي الذي أنهى مديره التسويقي حينها الصفقة".

وأتم "أبو تريكة كان يريد اللعب في الزمالك".

وشهد سوق الانتقالات الشتوية عام 2004 انتقال أبو تريكة من الترسانة إلى الأهلي ليقود الأخير إلى سنوات رائعة حقق الفريق فيها بطولات عديدة محلية وقارية.