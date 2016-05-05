تصنيف الفيفا - مصر تحافظ على موقعها في المستوى الأول لإفريقيا

حافظت مصر على تواجدها في التصنيف الأول لدول قارة إفريقيا خلال التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن شهر أبريل.

وحلت مصر في المركز الخامس إفريقيا والـ 44 عالميا، خلف منتخبات الجزائر - كوت ديفوار - غانا - السنغال، بالترتيب.

وحافظت المغرب على المركز الـ 64 عالميا، بعدما كانت قد قفزت قفزة هائلة في الشهر الماضي، إذ انتقلت من المركز الـ81 إلى الـ64 لتصبح الـ12 على مستوى القارة السمراء.

وكانت المغرب قد ضمنت تأهلها إلى كأس أمم إفريقيا 2017 بعد تغلبها ذهابا وإيابا على كاب فيردي في التصفيات الشهر الماضي.

وقد يتغير تصنيف متخبات القارة السمراء الشهر المقبل بسبب إقامة الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

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واحتلت المغرب المركز الخامس على مستوى المنتخبات العربية، فالأولى هي الجزائر (33) ثم مصر (44) ثم تونس (47) ثم السعودية (60) ثم المغرب (64).

وجاءت الإمارات (68) في المركز السادس عربيا تلتها الأردن (82) ثم قطر (83) ثم عمان (99) ثم العراق (105).

عالميا، حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة الترتيب العالمي، وجاء المنتخب البلجيكي ثانيا والتشيلي ثالثا كما كان الترتيب في أخر شهر.

وفي الوقت الذي حافظت فيه جميع المنتخبات على مراكزها بسبب عدم خوض مباريات في ودية هذا الشهر للمنتخبات، فسجلت كوريا أول تقدم في التصنيف باحتلالها المركز الـ 54 متقدمة مركزين على حساب منتخبي جامايكا وصربيا.