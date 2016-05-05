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بشار الأسد: تحقيق "الانتصار النهائى" هو الهدف فى حلب

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بشار الأسد: تحقيق "الانتصار النهائى" هو الهدف فى حلب بشار الأسد: تحقيق "الانتصار النهائى" هو الهدف فى حلب

نقلت وسائل إعلام سورية عن الرئيس بشار الأسد قوله الخميس، أن بلاده لن تقبل بأقل من "الانتصار النهائى" على مقاتلى المعارضة فى مدينة حلب الشمالية وفى جميع أنحاء سوريا.

وفى برقية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين شكر فيها موسكو على دعمها العسكرى قال الأسد أن الجيش لن يقبل بأقل من "تحقيق الانتصار النهائي" و"دحر هذا العدوان" فى معركته مع المقاتلين فى حلب وغيرها من المدن السورية.

وأمس الأربعاء قال الجيش السورى أنه سيلتزم "بنظام التهدئة فى حلب" فى أعقاب اتفاق أمريكى روسى لتمديد اتفاق وقف الأعمال القتالية الذى انهار تحت وطأة أعمال عنف استمرت نحو أسبوعين بين مقاتلى المعارضة والقوات الحكومية مما أسقط عشرات القتلى.
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