ليلة_الأبطال - كاربخال: ندين بالفضل لزيدان فيما نحن فيه الآن

(إفي): أبرز داني كارباخال الظهير الأيمن لريال مدريد دور مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان في تأهل الميرينجي لنهائي دوري أبطال أوروبا مؤكدا أنه استطاع أن يجعل جميع لاعبي الملكي "متحدين" ويسيرون في نفس الاتجاه.

وقال كارباخال في المنطقة المختلطة بملعب "سانتياجو برنابيو" عقب الفوز الليلة الماضية على مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي التشامبيونز ليج بهدف مقابل لا شئ سجله فرناندو بالخطأ في مرماه "صراحة مرت لحظات شعرنا فيها أننا لا نستطيع أن نكون بنفس القدرة التي أظهرناها اليوم. استطاع زيدان أن يجعل الفريق متحدا وأن نسير جميعا في نفس الاتجاه. إنه سر النجاح".

وعن تأهل الفريق للنهائي قال كارباخال "أنا شخصيا سعيد للغاية لمساعدة فريقي على الوصول إلى ميلانو (حيث ستقام المباراة النهائية). شعرنا بسعادة غامرة لأننا شهدنا موسما صعبا".

وأعرب كارباخال عن رفضه لتصريحات التشيلي مانويل بليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي والذي قال إن الحظ حالف الريال في تأهله للنهائي.

وقال كارباخال في هذا الصدد "لا أتفق معه. إذا نظرنا للقاء الذهاب في مانشستر والإياب في البرنابيو. كنا أكثر تفوقا على مستوى الفرص ونستحق الفوز".

وعن مواجهة أتليتكو مدريد في النهائي، أعرب كارباخال عن سعادته لأن فريقين إسبانيين سيخوضان نهائي التشامبيونز ليج، مهنئا أتليتكو على تأهله للنهائي بعدما قدم موسما رائعا.

وقال "سيكون نهائيا مثير للغاية مثل نهائي لشبونة ومتكافئا أيضا"، في إشارة إلى نهائي نسخة البطولة بين الريال وأتلتيكو عام 2014 والذي فاز به الميرينجي محققا لقبه العاشر في دوري الأبطال.

ومن ناحية أخرى، أعرب كارباخال عن أمله في الفوز بالليجا إذا خسر برشلونة وأتلتيكو مدريد، صاحبا الصدارة في الجولتين المتبقيتين من البطولة، حيث يبتعد عنهما الملكي بنقطة واحدة.