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رئيس الوزراء العراقى يقيل مسئول حماية المنطقة الخضراء

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رئيس الوزراء العراقى يقيل مسئول حماية المنطقة الخضراء رئيس الوزراء العراقى يقيل مسئول حماية المنطقة الخضراء

أقال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قائد الفرقة الخاصة المسئولة عن حماية المنطقة الخضراء بعد أيام من اقتحام متظاهرين هذه المنطقة المحصنة، حسبما افاد بيان رسمى الخميس.

وتعتبر إقالة الضابط الذى أبدى تساهلا تجاه المتظاهرين مؤشرا على ضرورة اتخاذ قوات الأمن موقفا اكثر حزما ازاء المحتجين الذين قد يعودوا إلى التظاهر اواخر الاسبوع الجارى.

وكان الالاف وغالبيتهم من انصار الزعيم الشيعى مقتدى الصدر اقتحموا مقر البرلمان السبت الماضى فى ما اعتبر خرقا امنيا غير مسبوق.

وأفاد بيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة أن "القائد العام للقوات المسلحة اصدر امرا بإعفاء قائد فرقة القوات الخاصة الفريق الركن محمد رضا وتعيين اللواء كريم عبود التميمى" مكانه.

وكان الفريق رضا قام بتقبيل يد الصدر عندما دخل إلى المنطقة الخضراء وقرر الاعتصام بداخلها للمطالبة بإجراء اصلاحات حكومية.

يذكر أن ابرز مقار العراقية وسفارات اجنبية بينها سفارتى الولايات المتحدة وبريطانيا تتخذ من المنقطة الخضراء مقرا لها.

واقتحم المتظاهرون البرلمان بعد أن فشل فى الالتئام للتصويت على تشكيلة من الوزراء التكنوقراط المستقلين بدلا من الوزراء الحزبيين.

وقد دعا العبادى إلى تغيير الوزراء المرتبطين بالأحزاب الكبيرة المهيمنة على السلطة بآخرين مستقلين كجزء من خطته للإصلاح الحكومى ومكافحة الفساد الذى ينخر البلاد منذ 13 عاما.

لكن الأحزاب الكبيرة تعرقل جهوده وترفض التخلى عن نظام المحاصصة والوزارات التى تعتبرها مصدرا لتمويلها، بحسب عدد من المراقبين.
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مصر 365

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