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«داعش» يسيطر على تنظيم الشاعر للغاز في سوريا

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«داعش» يسيطر على تنظيم الشاعر للغاز في سوريا «داعش» يسيطر على تنظيم الشاعر للغاز في سوريا

داعش – ارشيفية

سيطر تنظيم “داعش” صباح اليوم، على حقل الشاعر للغاز في حمص وسط سوريا، وذلك بعد ثلاثة أيام من المعارك العنيفة مع قوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي. وتتواصل المعارك في محيط الحقل في مسعى من قوات النظام لاستعادة السيطرة عليه.

وأعلن المرصد السوري، أن تنظيم “داعش” سيطر على حقل الشاعر للغاز والنفط في محافظة حمص وسط سوريا، وذلك بعد ثلاثة أيام من المعارك العنيفة مع قوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي، وأسفرت المعارك عن مقتل “34 عنصرا من قوات النظام و16 من تنظيم “داعش”.

وأشار المرصد إلى أن الغطاء الجوي الروسي “لم يكن بالكثافة المعتادة خلال اشتباكات حقل الشاعر”، وتتواصل المعارك في محيط الحقل في مسعى من قوات النظام لاستعادة السيطرة.

وليست المرة الأولى التي يتقدم فيها التنظيم الجهادي إلى هذا الحقل الذي يسعى للسيطرة عليه بأي ثمن وهو أحد آخر أبرز حقول الغاز في المنطقة، لكن قوات النظام كانت تنجح كل مرة في استعادة الحقل.

وقال المرصد السوري، إن سيطرة تنظيم “داعش” على حقل الشاعر تظهر أن “قوات النظام ليست قادرة على تثبيت مناطق سيطرتها، كما أن التنظيم مصمم على التقدم في حمص برغم طرده من مدينة تدمر الأثرية”.

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