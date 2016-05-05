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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مريضا فلسطينيا على معبر "إيرز" شمال غزة

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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مريضا فلسطينيا على معبر "إيرز" شمال غزة جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مريضا فلسطينيا على معبر "إيرز" شمال غزة

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس مريضا فلسطينيا من سكان قطاع غزة لدى توجهه إلى الضفة الغربية للعلاج عبر معبر بيت حانون "إيرز" الحدودى شمال القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلة الشاب الجريح محمد عوض البحيصى باعتقاله خلال مروره عبر معبر "إيرز" للعلاج بمستشفيات الضفة الغربية ، وكان الشاب قد حصل على تصريح أمنى للعبور، إلا أن سلطات الاحتلال اعتقلته ونقلته إلى جهة مجهولة.

وبحسب تقارير حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب انتهاكات منظمة وتستغل معبر "إيرز" كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم واعتقالهم وعرقلة وصولهم للمستشفيات فى وقت مناسب، ما يفضى إلى تدهور أوضاعهم الصحية.

وأشار مركز "الميزان لحقوق الإنسان" (مقره غزة) أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت منذ بداية العام الجارى أربعة مرضى ومرافق أحد المرضى على معبر "إيرز" ، ويحيط بقطاع غزة ستة معابر تخضع لسيطرة إسرائيل، وهى المنطار (كارني) شرق مدينة غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة والعودة (صوفا) شرق رفح والشجاعية (نحال عوز) شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.

وعقب فرض إسرائيل للحصار على قطاع غزة فى 2006، أغلقت 4 معابر تجارية منها، وأبقت على معبرى "إيرز" المخصص لعبور الأفراد بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل، و"كرم أبو سالم" وهو المنفذ التجارى الوحيد الذى يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود لغزة.
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