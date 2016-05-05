محكمة إسرائيلية توصى بتسليم جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة لديها قبل "رمضان"

أوصت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس، بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال بشكل تدريجى قبل شهر رمضان.

وقال محامى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أوصت بتسليم جثامين الشهداء المحتجزين وعددهم 18 جثماناً بينهم 12 جثماناً من القدس.. وذلك بشكل تدريجى قبل شهر رمضان.

وأشار إلى أن الالتماس الذى قدمه باسم ذوى الشهداء لتحديد سقف زمنى من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لم يقبل بشكل كامل ولكنه أنصف أهالى الشهداء الذين يعانون بفعل المماطلة بالتسليم منذ أكثر من 7 أشهر.

ولفت إلى أن تعهد المدعى العام بالتسليم قبيل شهر رمضان له اعتبارات كثيرة خاصة وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تراجع عن قراره السياسى باحتجازه الجثامين وترك الكرة فى ملعب الجهات الأمنية لديه.

يذكر أن الاحتلال يحتجز 18جثمانا لشهداء أقدمهم ثائر أبو غزالة من القدس الذى اعدم فى 8 أكتوبر، وبين الجثامين 12 من مدينة القدس و2 من الضواحى، و4 من الضفة هم عبد الحميد ابو سرور وعبد الفتاح الشريف وبشار مصالحة وعبد الرحمن رداد.

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