أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محكمة إسرائيلية توصى بتسليم جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة لديها قبل "رمضان"

Google+ Print
محكمة إسرائيلية توصى بتسليم جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة لديها قبل "رمضان" محكمة إسرائيلية توصى بتسليم جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة لديها قبل "رمضان"

أوصت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس، بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال بشكل تدريجى قبل شهر رمضان.

وقال محامى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود، أن المحكمة العليا الإسرائيلية أوصت بتسليم جثامين الشهداء المحتجزين وعددهم 18 جثماناً بينهم 12 جثماناً من القدس.. وذلك بشكل تدريجى قبل شهر رمضان.

وأشار إلى أن الالتماس الذى قدمه باسم ذوى الشهداء لتحديد سقف زمنى من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لم يقبل بشكل كامل ولكنه أنصف أهالى الشهداء الذين يعانون بفعل المماطلة بالتسليم منذ أكثر من 7 أشهر.

ولفت إلى أن تعهد المدعى العام بالتسليم قبيل شهر رمضان له اعتبارات كثيرة خاصة وأن رئيس الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تراجع عن قراره السياسى باحتجازه الجثامين وترك الكرة فى ملعب الجهات الأمنية لديه.

يذكر أن الاحتلال يحتجز 18جثمانا لشهداء أقدمهم ثائر أبو غزالة من القدس الذى اعدم فى 8 أكتوبر، وبين الجثامين 12 من مدينة القدس و2 من الضواحى، و4 من الضفة هم عبد الحميد ابو سرور وعبد الفتاح الشريف وبشار مصالحة وعبد الرحمن رداد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان