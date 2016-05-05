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أمين شرطة يقتل شقيقه ويصب زوجته بأعيرة نارية بالشرقية

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أمين شرطة يقتل شقيقه ويصب زوجته بأعيرة نارية بالشرقية أمين شرطة يقتل شقيقه ويصب زوجته بأعيرة نارية بالشرقية

أرشيفية

قام أمين شرطة بقسم أول الزقازيق، منذ قليل، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميرى على شقيقه وزوجته بسبب خلافات عائلية، وأسفر ذلك عن وفاة شقيقه، وتم إخطار نيابة المركز للتحقيق برئاسة أحمد ياسين وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وحسبما ذكرت اليوم السابع تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام “أسامة ال أ” أمين شرطة بقسم أول الزقازيق بإطلاق أعيرة نارية على شقيقه وزوجته بسبب خلافات عائلية، وأسفر ذلك عن مقتل شقيقه وإصابة زوجته وحالتها حرجة للغاية.

 

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