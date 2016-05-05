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ربة منزل تستعين بأفراد أسرتها للاعتداء على زوجها فى الهرم

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ربة منزل تستعين بأفراد أسرتها للاعتداء على زوجها فى الهرم ربة منزل تستعين بأفراد أسرتها للاعتداء على زوجها فى الهرم
استعانت ربة منزل بثلاثة من أقاربها، واعتدوا على زوجها بالضرب ثم ألقوه من الطابق الثانى، بسبب خلافات زوجية بالهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من مستشفى الهرم باستقباله شخص مصاب بجروح متفرقة بجسده نتيجة الاعتداء عليه.

وبإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه استعانت بثلاثة من أفراد أسرتها للتشاجر معه بسبب خلافات أسرية، حيث ألقوه من الطابق الثانى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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