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#ليلة_الأبطال - راموس: جماعيتنا منحتنا ثاني نهائي للأبطال في 3 سنوات

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#ليلة_الأبطال - راموس: جماعيتنا منحتنا ثاني نهائي للأبطال في 3 سنوات #ليلة_الأبطال - راموس: جماعيتنا منحتنا ثاني نهائي للأبطال في 3 سنوات

(إفي): أعرب مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني، سرخيو راموس، عن سعادته البالغة بعد تأهل فريقه لنهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه الإنجليزي مانشستر سيتي بهدف نظيف وذلك خلال مباراة إياب نصف نهائي البطولة الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "الاتحاد" قد انتهت بالتعادل السلبي ليتأهل الميرينجي بذلك لمباراة التتويج، التي سيحتضنها ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية يوم 28 مايو الجاري، بإجمالي المواجهتين (1-0) ويضرب موعدا مع مواطنه وجاره أتليتكو مدريد.

وقال راموس في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء:"الآن إذا كان بإمكاني قول ذلك، لقد بدا واضحا بعد هذا الموسم الصعب للغاية بالنسبة لنا، أن العمل الجماعي للفريق منحنا الاستمتاع بالتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات".

وأردف "الفريق يستحق هذا الأمر وكذلك الجماهير أيضا، بشكل خاص. فليستمتعوا بذلك، وسنخوض مباراة نهائية أخرى بروح وتحد كبيرين".

وحول المباراة النهائية أمام أتليتكو، علق قائلا:"سنتواجه في النهائي مرة أخرى، لقد عانينا من أجل التأهل. أثبتنا أننا نعرف كيفية الفوز بها وسنحاول تكرار الأمر من جديد".

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