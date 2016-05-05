الطب البيطرى بالقاهرة يضبط 11 حمار بمدينة نصر قبل بيع لحومهم للمواطنين

تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة من ضبط 11 حمار ، 8 منهم تم ذبحهم بالفعل و 3 كانوا في انتظار دورهم فى الذبح داخل قطعة أرض فضاء بنطاق حى شرق مدينة نصر بجوار محطة بنزين وطنية قبل التصرف فيهم .

وتم التحفظ علي الحمير المذبوحة، وإخطار اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محفظ القاهرة الذى وجه على الفور بإخطار أجهزة حى شرق مدينة نصر ومباحث شرطة مرافق القاهرة لاتخاذ الاجراءات القانونية، لضبط المتهمين والتحفظ على الحمير من قبل مديرية الطب البيطرى للتصرف بهم بالحرق داخل محارق المديرية وتسليم الحمير الحية لحديقة الحيوان لاستخدامهم فى إطعام الحيوانات .

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