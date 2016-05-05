أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الطب البيطرى بالقاهرة يضبط 11 حمار بمدينة نصر قبل بيع لحومهم للمواطنين

Google+ Print
الطب البيطرى بالقاهرة يضبط 11 حمار بمدينة نصر قبل بيع لحومهم للمواطنين الطب البيطرى بالقاهرة يضبط 11 حمار بمدينة نصر قبل بيع لحومهم للمواطنين
تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة من ضبط 11 حمار ، 8 منهم تم ذبحهم بالفعل و 3 كانوا في انتظار دورهم فى الذبح داخل قطعة أرض فضاء بنطاق حى شرق مدينة نصر بجوار محطة بنزين وطنية قبل التصرف فيهم .

وتم التحفظ علي الحمير المذبوحة، وإخطار اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محفظ القاهرة الذى وجه على الفور بإخطار أجهزة حى شرق مدينة نصر ومباحث شرطة مرافق القاهرة لاتخاذ الاجراءات القانونية، لضبط المتهمين والتحفظ على الحمير من قبل مديرية الطب البيطرى للتصرف بهم بالحرق داخل محارق المديرية وتسليم الحمير الحية لحديقة الحيوان لاستخدامهم فى إطعام الحيوانات .

بالصور.. إعدام لحوم حمير فى السويس ودفنها

بيطرى الغربية: جلود الحمير تستخدم فى صناعة الجيلاتين والمنشطات الجنسية

محاكمة عاجلة لمتهم بذبح حمير وبيع لحومها فى السويس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365