مقتل 10 مدنيين فى تفجيرين استهدفا بلدة فى حمص وسط سوريا

>قتل عشرة مدنيين وأصيب 40 آخرون بجروح الخميس فى تفجيرين استهدفا بلدة المخرم الفوقانى فى محافظة حمص فى وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن أن "التفجيرين، أحدهما بسيارة مفخخة والثانى انتحاري، أسفرا عن مقتل عشرة مدنيين على الأقل وإصابة 40 آخرين بجروح" فى بلدة المخرم الفوقانى الواقعة نحو 30 كيلومترا إلى الشرق من مدينة حمص. وتحدث التلفزيون الرسمى عن سقوط قتلى وجرحى فى التفجيرين .

ومن ناحية أخرى سيطر تنظيم داعش وبعد ثلاثة أيام من المعارك العنيفة مع قوات النظام المدعومة بغطاء جوى روسى على حقل الشاعر للغاز فى محافظة حمص فى وسط سوريا، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وليست المرة الأولى التى يتقدم فيها التنظيم إلى هذا الحقل الذى يسعى للسيطرة عليه بأى ثمن، وهو احد آخر ابرز حقول الغاز فى المنطقة. لكن قوات النظام كانت تنجح فى كل مرة فى استعادة الحقل.