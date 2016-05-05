هاآرتس: نظام الأسد أطلق سراح جاسوس إسرائيلى بعد اعتقاله لمدة 13 عام

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن نظام الرئيس السورى بشار الأسد، اطلق الأسبوع الجارى، سراح الجاسوس الإسرائيلى "برجس عويدات" من سكان قرية "مجدل شمس" بهضبة الجولان بعد اعتقاله لمدة 13 عاماً.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه لم يتم توضيح سبب اعتقال برجس، كما أن عائلته قالت إنها لا تعرف السبب، إلا أن وزير التعاون الإقليمى الأسرائيلى من حزب "الليكود" ايوب قرا، قال بأنه تم اعتقال برجس بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وكان عويدات قد سافر إلى دمشق فى عام 2003 لغرض الدراسة، وتم اعتقاله بعد عودته إلى دمشق من زيارة قصيرة إلى "مجدل شمس" فى السنة نفسها، ومنذ ذلك الوقت اختفت آثاره.

وقال "القرا" إنه تم اعتقال برجس فى منزل الطلبة فى دمشق وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه لا يفهم حتى اليوم سبب اعتقاله، مضيفا أن زميل عويدات فى منزل الطلبة قال فى حينها إنه لم يتم اعتقاله بشكل اعتيادى وانما تم اختطافه من قبل عدة اشخاص.

وأثار عدم وضوح سبب اعتقال عويدات تخمينات عديدة فى قريته، فبجانب الإدعاء بأنه اعتقل بتهمة التجسس لإسرائيل كان هناك من ادعى أنه اعتقل بشبهة تزييف أموال.

وأكد مصدر إسرائيلى مطلع للصحيفة العبرية إن عويدات يتواجد الآن لدى أقرباء والدته فى سورية، ويرغب بالعودة الى إسرائيل، وسيضطر فى سبيل ذلك الى تقديم طلب عبر "الصليب الأحمر".

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