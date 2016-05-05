ليلة_الأبطال - رونالدو: أتمنى استمرار زيدان معنا

(إفي): يتمنى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، عقب تأهل فريقه للدور النهائي لدوري الأبطال لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف، أن يبقى مدربه زين الدين زيدان مع الفريق.

وقال "الدون" في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء:"المباراة كانت صعبة، ولكني أعتقد أننا لعبنا أفضل من سيتي. خلقنا فرصا أكثر وتميزنا بالكثافة الهجومية. كنا ندرك أنه بعد الهدف سيضغطون أكثر على الدفاع، ولكننا تمكنا من السيطرة على المواجهة".

وأردف "المباراة كانت جيدة والفريق قدم أداء طيبا للغاية"، مشيرا في الوقت ذاته "كان يمكننا قتل اللقاء بالهدف الثاني. فنتيجة 1-0 دائما ما تكون خطيرة ولكنها كانت كافية لتأهلنا".

وعلق على النقطة التي تطرقت إليها وسائل الإعلام باحتمالية تجدد الإصابة التي أبعدته عن مباراة الذهاب بالإضافة إلى مباراتي رايو فايكانو وريال سوسييداد، إلا أن ذلك لم يحدث لأنه قام بعمل جيد وتعافى بشكل سريع.

وقال في هذا الصدد:"كنت في كامل جاهزيتي، بالتأكيد ليس على الصعيد البدني لأنني أبتعد قليلا عن المباريات، ولكني قمت بعمل كبير من أجل الفريق ونحن الآن في النهائي، وهو كان الهدف الأساسي لنا".

وأكد أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق "يقوم بعمل طيب للغاية. إنه شخص هادئ ويساعدنا كثيرا ونحن أيضا. نحن سعداء للغاية بالعمل الذي يقدمه. ما أتمناه هو أن يستمر معنا، فأنا معجب به كمدرب وكشخص وأتمنى أن يستمر معنا".