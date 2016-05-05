ليلة_الأبطال - جو هارت: هدف حظ منح ريال مدريد التأهل

(إفي): قال حارس مرمى مانشستر سيتي الانجليزي جو هارت إن خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد جاء بـ"هدف حظ".

وقال الحارس في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:"كان بوسعنا الوصول بسهولة للنهائي. لقد فازوا علينا بهدف حظ. وهذا حسم الدور الإقصائي".

وأضاف "لم يخلقوا فرصا تهديفية في مباراتي الذهاب والاياب، ولا نحن أيضا لكي نكون صادقين مع أنفسنا. لقد كان نصف نهائي متكافئا، بفريقين متكافئين".

وودع سيتي البطولة من نصف النهائي بعد خسارته بهدف في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتابع "لم يصلوا أبدا لمرحلة قتل المباراة. لقد دافعنا جيدا، ولكننا افتقدنا لشرارة في الهجوم. لم نفعل ما يكفي للفوز في اللقاء. يجب علينا الآن التركيز في مواجهة الاحد المقبل بالدوري".