ضبط 7 قطع أثرية بحوزة مزارع في الوادى الجديد‎

مراسل «ONA»:

نجحت أجهزة الأمن بالوادي الجديد، اليوم الخميس، من ضبط مزارع وبحوزته 7 قطع أثرية بقصد الإتجار في قرية ناصر بمركز باريس.

تلقى اللواء محمد إسماعيل قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من مأمور قسم شرطة باريس، بالقبض على مزارع، وبحوزته 7 قطع أثرية قبل ترويجها وبيعها، وذلك بعد ورود معلومات سرية لوحدة مباحث مركز شرطة باريس تفيد بحيازة مزارع قطع أثرية بقصد الاتجار، ومختبئ في قرية ناصر.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم تشكيل أكمنة متحركة وثابتة بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة باريس، ومعاون مباحث القسم لاستهداف المتهم ورصد تحركاته.

ونجحت قوات الشرطة في ضبط ” م . ع . ع “، مزارع ومقيم قرية ناصر الثورة، أثناء محاولة تهريب الآثار من كمين قرية بغداد التابعة لمركز باريس، وبحوزته 7 قطع أثرية .

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 95 إداري مركز شرطة باريس لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .