إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بالوادي الجديد

مراسل «ONA»:

أصيب مساء أمس، 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “الخارجة- أسيوط” بالوادي الجديد نتيجة السرعة الزائدة بالقرب من مطار الخارجة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالحادث وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مطار الخارجة على الطريق الواصل بين مدينتي الخارجة وأسيوط.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من “أسماء حسن” 45 سنة، و”نصر سعد إبراهيم” 43 سنة، و”سندس أسامة عمر” 19 سنة، و”أيمن حسين واعر” 50 سنة، ومصاب بكسر في قاع الجمجة، وتم نقله إلى محافظة أسيوط، و”أحمد عبدالخالق حسين” 22 سنة، و”محمد عبدالخالق حسين” 34 سنة، و”سمر حمدي محمد” 19 سنة، و”الشناوي محمد الفيومي” 36 سنة قائد السيارة المنكوبة، و”بولا عصا محارب” 20 سنة، و”محمد عماد حنفي” 19 سنة، و”محمد حامد علي” 48 سنة” .