بالفيديو.. السيسي يصل الفرافرة لإطلاق إشارة بدء موسم الحصاد

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى منطقة سهل بركة بمركز الفرافرة بالوادي الجديد؛ لإطلاق إشارة بدء موسم حصاد القمح من مشروع المليون ونصف المليون فدان، بعد أن تم زراعة 7500 فدان منه هذا الموسم.

وانتهت القوات المسلحة من انشاء مبانٍ القرية الأولي بالمشروع على أحدث طراز، يجمع بين أصالة الريف المصرى والحديث في عالم البناء والتشييد والمظهر الجمالى، فقد تم الإنتهاء من انشاء محطة لتوليد الكهرباء، ومحطة أخرى لمعالجة مياه الشرب بأحدث التقنيات، إضافة إلى مبان ومقار خدمية عديدة، كل ذلك جنبًا إلى جنب مع مساحة 10 آلاف فدان، تم زراعة 7500 فدان منها بالقمح، وذلك لإقامة مجتمع عمرانى صناعي زراعي منتج داخل الصحراء.

ويشمل نصيب المحافظة من المشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان، استهداف زراعة مساحة 280 ألف فدان بالفرافرة وتم إطلاق العمل فى المرحلة الأولى التى تضم 10 آلاف فدان أثناء زيارة الرئيس للفرافرة وتدشين للمشروع، حيث تم زراعة 7آلاف و500 فدان قمح وشعير و2500 فدان أشجار مثمرة بإستخدام نظام الرى الحديث، ويجري العمل يجرى فى أعمال البنية الأساسية بالقرى التابعة للمشروع والتى تضم 2000 وحدة ريفية حيث سيتم افتتاح عدد من محطات الطاقة الشمسية ومياه الشرب بالقرى الجديدة.