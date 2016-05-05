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الأرجنتين تخوض 3 وديات أمام كولومبيا وهايتي والمكسيك قبل ريو 2016

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الأرجنتين تخوض 3 وديات أمام كولومبيا وهايتي والمكسيك قبل ريو 2016 الأرجنتين تخوض 3 وديات أمام كولومبيا وهايتي والمكسيك قبل ريو 2016

(إفي): يعتزم الأوليمبي الأرجنتيني خوض ثلاث مباريات ودية أمام كولومبيا وهايتي والمكسيك قبل المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 2016 التي ستقام في أغسطس المقبل في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وبعد خوض بطولة كوبا أمريكا التي ستقام في الولايات المتحدة، يقود المدير الفني للأرجنتين خيراردو مارتينو المنتخب الأوليمبي لهذا البلد في ثلاث وديات أمام كولومبيا وهايتي والمكسيك.

ويواجه راقصو التانجو في 20 يوليو المقبل المنتخب الكولومبي بمدينة ميامي الأمريكية حيث سيلتقي بعد أربعة أيام مع هايتي.

وتنتهي هذه الجولة في 28 يوليو بمباراة أمام منتخب "التري" في مكسيكو سيتي.

وقدم الجهاز الفني للأرجنتين في 27 أبريل الماضي قائمة أولية تضم 57 لاعبا للمنافسة التي ستقام بين 3 و19 أغسطس المقبل بالبرازيل.

ومن المتوقع أن يقوم مارتينو في مطلع يونيو المقبل بتقليص عدد لاعبي القائمة الأولية ليصل إلى 35 حتى يحدد قبل 14 يوليو الأسماء الـ18 النهائية التي ستمثل الأرجنتين في هذا الحدث الرياضي.

وتلعب الأرجنتين، التي حصدت ذهبيتي أثينا 2004 وبكين 2008 ، في المجموعة الرابعة أمام البرتغال ثم الجزائر وهندوراس.

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