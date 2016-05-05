ليلة_الأبطال - مودريتش: عذرا بلليجريني.. لا أتفق معك

(إفي): أكد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد عقب تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا أن مانشستر سيتي لم يسدد سوى "كرة وحيدة" خلال المباراتين، وذلك ردا على مدرب الأخير مانويل بلليجريني.

وكان التشيلي مانويل بلليجريني، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد صرح في أكثر من مناسبة أن ريال مدريد تأهل بفضل الحظ، مؤكدا أن المباراتين كانتا متكافئتين للغاية.

ورد مودريتش على كلام بلليجريني قائلا:"أعتقد أننا استحققنا التأهل إلى النهائي لأننا كنا أفضل من سيتي في المواجهتين. ونحن سعداء للغاية. هذا هو رأيه، ولكن عندما تنظر للفرص التي لاحت لنا، كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف. لم تسنح لهم أي فرصة ولم يسددوا سوى كرة وحيدة في المباراتين وهو ما لا يتناسب مع فريق بحجم سيتي".

وتوجه لاعب الوسط الدولي بالشكر للجماهير "الليلة كانت الجماهير رائعة للغاية وساندتنا في اللحظات الصعبة. عندما كنا ندافع ونعاني، كانوا يساندوننا. نشكرهم على كل شيء وأتمنى أن نحتفل معهم بلقب على الأقل في نهاية الموسم".

وتأهل الفريق الملكي إلى نهائي دوري الأبطال الأوروبي بعدما تغلب على ضيفه الإنجليزي مانشستر سيتي بهدف نظيف الأربعاء في إياب نصف نهائي البطولة.

ويدين الميرينجي بهذا التأهل لجناحه الويلزي جاريث بيل صاحب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول.

وبذلك يتكرر سيناريو موسم (2013-2014) عندما التقى الفريقان في نهائي البطولة وفاز حينها ريال مدريد باللقب للمرة العاشرة في تاريخه بنتيجة (4-1) تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد امتداد المباراة لشوطين إضافيين.