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اليمن تطالب السفن بالحصول على إذن أممى لدخول موانئ تحت سيطرة الحوثيين

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اليمن تطالب السفن بالحصول على إذن أممى لدخول موانئ تحت سيطرة الحوثيين اليمن تطالب السفن بالحصول على إذن أممى لدخول موانئ تحت سيطرة الحوثيين

طالبت اليمنية الجهات المعنية بسلطات الملاحة اليمنية والوكالات البحرية بضرورة إلزام شركات الشحن وملاك الناقلات والسفن التجارية بالحصول على إذن من الأمم المتحدة للدخول إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأوضحت وزارة النقل اليمنية- فى بيان لها نشره موقع /يمن برس/- أنه يجب على جميع شركات الشحن أو ملاك أو قادة السفن التى تحمل شحنات مقصدها موانئ "الحديدة والصليف والمخا" أن يلتزموا بتقديم طلب تصريح دخول من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومقرها جيبوتى ابتداء من اليوم.

ويأتى هذا التعميم من قبل وزارة النقل اليمنية بعد أن أنشأت الأمم المتحدة آلية لتفتيش السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ التى تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثيين وتحمل المواد الاغاثية والتجارية لتكون بدلا عن آلية التفتيش التابعة لقوات التحالف. . وقد بدأت الآلية عملها يوم الاثنين الماضى.
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