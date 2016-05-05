أمن الإسماعيلية ينجح فى تحرير رجل الأعمال السعودى المختطف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث الوزارة، فى تحرير رجل الأعمال السعودى المختطف على طريق الإسماعيلية القاهرة.

وقال مصدر أمنى، إنه تم تحرير رجل الأعمال السعودى المختطف نتيجة ضغط فريق البحث على الخاطفين وتضييق الخناق عليهم حيث قام الخاطفون بإلقائه على طريق السويس القاهرة .

وكان اللواء على عزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، مفاده ورود بلاغ بقيام مجهولين بخطف رجل أعمال سعودى، يدعى " ح. ع. أ. س"، 69 عاما، مستثمر سعودى، وصاحب مزارع وشركات للعصائر على طريق "الإسماعيلية - القاهرة" بالكيلو 76 دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط إدرة البحث الجنائى إلى مكان البلاغ، وتبين وجود السيارة التى كان يستقلها رجل الأعمال السعودى محطمة وبها أثار عنف.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وبرئاسة اللواء جمال عبد البارى مدير مباحث الوزارة واللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، وضم العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، والعقيد محمد طلعت رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، والمقدم حسام حسن وكيل الفرع وضباط مباحث التل الكبير والقصاصين.

- تفاصيل واقعة اختطاف رجل أعمال سعودى بطريق "الإسماعيلية - القاهرة".. المجنى عليه وصل أمس لحضور اجتماع خاص بشركاته فى مصر.. والجناة تتبعوه أثناء عودته إلى المطار للمغادرة.. وحطموا سيارته ونفذوا الجريمة