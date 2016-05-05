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300 مليون جنيه لإنشاء شبكة طرق تربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية

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300 مليون جنيه لإنشاء شبكة طرق تربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية 300 مليون جنيه لإنشاء شبكة طرق تربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية
كشف المهندس علاء عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إصدار أوامر إسناد بمبلغ 300 مليون لشركات المقاولات، وذلك لتنفيذ شبكات الطرق الجديدة التى تربط المدينة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المهندس علاء عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن شركات المقاولات التى تم إسناد أوامر لها هى شركة المقاولون العرب، وشركة أوراسكوم، وشركة النيل العامة للطرق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن شبكات الطرق الجديدة تتمثل فى تعطيلات لشارع التسعين، وإنشاء نفق جديد يربط شارع التسعين الشمالى بشارع التسعين الجنوبى.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء كوبرى عند تقاطع شارع التسعين الجنوبى مع شارع محمد نجيب، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذه التعديلات والشبكة الجديدة هى استيعاب الكثافة المرورية المتوقعة بعد افتتاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتلاشى التكدس المرور على الدائرى والطرق المؤدية للمشروع الجديد.


>- رئيس جهاز القاهرة الجديدة لـ"اليوم السابع": الانتهاء من ترفيق أراضى المرحلة الثانية لبيت الوطن ديسمبر المقبل.. وتسليم المرحلة الأولى يوليو.. ويؤكد: نسبة تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وصلت لـ40%

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