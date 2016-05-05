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وكيل التموين بسوهاج: إحالة 32 صاحب مخبز استولوا على ألف طن دقيق للنيابة

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وكيل التموين بسوهاج: إحالة 32 صاحب مخبز استولوا على ألف طن دقيق للنيابة وكيل التموين بسوهاج: إحالة 32 صاحب مخبز استولوا على ألف طن دقيق للنيابة
قال المحاسب شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج، إنه تم إحالة 32 من أصحاب المخابز إلى النيابة العامة خلال عام 2015 – 2016، لاستيلائهم على ألف طن دقيق بقيمة 2 مليون و600 ألف جنيه.

وأضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج، فى تصريح لـ"ليوم السابع"، أنه تم إحالة مفتشين تموينيين إلى النيابة العامة بسبب التزوير فى البطاقات التموينية لصالح المواطنين، كما تم إحالة 11 مفتش تموين إلى الشئون القانونية لتقاعسهم عن العمل، مشيرا إلى أن عدد قضايا الاستيلاء على الدقيق 1184 قضية لأصحاب المخابز الذين استولوا على الدقيق، بالإضافة إلى تغريم 3 شركات مطاحن مبلغ 750 ألف جنيه لمخالفتها بعدم التزامها بنسب خلط الدقيق.


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