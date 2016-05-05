تحرير رجل الأعمال السعودى المختطف بالإسماعيلية

مراسل «ONA»:

نجحت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، اليوم الخميس، فى تحرير رجل الأعمال السعودى، حسن على، بعد تضييق الخناق على مختتطفيه الذين أطلقوا سراحه فى نطاق منطقة حدودية مع محافظة السويس.

وكان مدير أمن الاسماعيلية قد تلقى إخطارًا بقيام مجهولين باختطاف حسن على “69 سنة- رجل أعمال سعودى الجنسية”، صاحب أحد المصانع بمنطقة التل الكبير قبل 11 يومًا، وطالب مختطفوه بفدية قدرها 500 ألف دولار.

تم تشكيل فرق بحث لضبط الجناه وبالتضييق على الخاطفين، أطلقوا سراحه حتى لا يتم القبض عليهم، صباح اليوم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.