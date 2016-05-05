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9 نصائح ذهبية لتقوية عظام الأطفال والشباب

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9 نصائح ذهبية لتقوية عظام الأطفال والشباب 9 نصائح ذهبية لتقوية عظام الأطفال والشباب
عظام الأطفال تنمو بانتظام مع مرور الوقت، وهناك مراحل يكون النمو فيها سريعا مثل مرحلة الثلاث سنوات الأولى ومرحلة البلوغ، والنمو يعتمد على عوامل عديدة يجب الالتزام بها كى نضمن استمرار تطور العظام فى الاتجاه الطبيعى.

أطعمة ضرورية لصحة العظام
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>وكشف الموقع الطبى الأمريكى "هيلث" عن مجموعة من الأطعمة المفيدة لصحة العظام وتساهم فى حمايتها من الأمراض المختلفة، وتشمل: الألبان والزبادى الغنى بالكالسيوم وفيتامين "د"، والجبن بمختلف أنواعها والسردين والبيض والسلمون والسبانخ وحبوب الإفطار المصنعة من الحبوب الكاملة والتونة وعصير البرتقال.

وفى هذا السياق يقدم الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، بعض النصائح التى تضمن تمتع الأطفال والشباب بعظام صحية وسليم وتشمل:

9 نصائح ضرورية لتعزيز صحة العظام
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>1- ممارسة الرياضة بانتظام بمعدل ساعة فى الأسبوع لكل سنة من عمر الطفل، فمثلا الطفل الذى عمره 7 سنوات يمارس الرياضة 7 ساعات فى الاسبوع.
>2- عدم التخصص فى ممارسة واحدة فقط قبل سن 12 سنة، لأن هذا قد يؤذى العضلات أو الأوتار أو العظام.
>3- تناول الغذاء الصحى الخالى من المواد الحافظة أو الألوان الصناعية أو المياه الغازية.
>4- النوم بشكل منتظم يوميا، بما لا يقل عن 8 إلى 9 ساعات يوميا.
>5- علاج أى أمراض تؤثر على الأعصاب أو العضلات، لأن هذا قد يؤثر بالتدريج على العظام.
>6- علاج أى إعوجاج بالعظام أو تشوهات فى السن المناسبة، وهذا يتحدد بالفحص الطبى لدى طبيب العظام وهناك أنواع من الاعوجاج الحميد الذى يتحسن بدون أى تدخل مثل اعوجاج الساقين فى الأطفال بين سن عام وعامين، وعادة ما يتحسن دون علاج عند سن سنتين ونصف، لكن الاعوجاج بعد سنيتن ونصف عادة يحتاج إلى تدخل.
>7- فى حالة الإصابة بكسور لا قدر الله، فعلاجها بطريقة جيدة تحافظ على مركز النمو، كما يجب متابعة نمو العظام بعدها لمدة 3 سنوات على الأقل للتأكد من عدم تأثر مركز النمو.
>8- علاج العيوب الخلقية أو الأمراض التطورية فى سن مبكرة مع التأهيل بالعلاج الطبيعى بعدها.
>9- الحفاظ على وزن الطفل فى الحدود الطبيعية، وفى حالة زيادة الوزن يجب استشارة طبيب غدد صماء.

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