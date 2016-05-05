9 نصائح ذهبية لتقوية عظام الأطفال والشباب

أطعمة ضرورية لصحة العظام

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عظام الأطفال تنمو بانتظام مع مرور الوقت، وهناك مراحل يكون النمو فيها سريعا مثل مرحلة الثلاث سنوات الأولى ومرحلة البلوغ، والنمو يعتمد على عوامل عديدة يجب الالتزام بها كى نضمن استمرار تطور العظام فى الاتجاه الطبيعى.>وكشف الموقع الطبى الأمريكى "هيلث" عن مجموعة من الأطعمة المفيدة لصحة العظام وتساهم فى حمايتها من الأمراض المختلفة، وتشمل: الألبان والزبادى الغنى بالكالسيوم وفيتامين "د"، والجبن بمختلف أنواعها والسردين والبيض والسلمون والسبانخ وحبوب الإفطار المصنعة من الحبوب الكاملة والتونة وعصير البرتقال.

وفى هذا السياق يقدم الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، بعض النصائح التى تضمن تمتع الأطفال والشباب بعظام صحية وسليم وتشمل:

9 نصائح ضرورية لتعزيز صحة العظام

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