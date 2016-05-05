أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

باحثون بولنديون: الإفراط فى شرب الخمور يصعب الإقلاع عن التدخين

Google+ Print
باحثون بولنديون: الإفراط فى شرب الخمور يصعب الإقلاع عن التدخين باحثون بولنديون: الإفراط فى شرب الخمور يصعب الإقلاع عن التدخين
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بولنديون، أن الناس الذين يفرطون فى شرب الكحوليات لديهم صعوبة فى الإقلاع عن التدخين.

وقال المؤلف الرئيسى نوح جابنر من مركز أبحاث مكافحة التبغ والتعليم فى جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، إن معدل خروج النيكوتين يكون بطيئا لدى الأشخاص الذين يشربون الخمور.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 22 مدخناً من الرجال فى مركز علاج إدمان الكحول فى بولندا، وذلك عن طريق تحليل عينات البول لقياس مستويات النيكوتين والتمثيل الغذائى لديهم خلال سبعة أسابيع.

ووجد الباحثون أن سرعة معالجة النيكوتين انخفضت بمقدار النصف تقريبا خلال فترة سبعة أسابيع للأشخاص مدمنين الكحول، على الرغم من أنهم لم يغيروا عدد السجائر.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الإفراط فى تناول الكحوليات قد يؤدى إلى زيادة الإنزيم فى الجسم المسئول الأول عن تغير مستويات النيكوتين.

وأضاف الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لمعرفة ما إذا كان العلاج ببدائل النيكوتين هو أكثر فعالية بعد توقف الناس عن الإفراط فى شرب الخمر. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الامريكى “Fox News”، وذلك فى الرابع من شهر مايو الحالى.


>- التدخين وضغط الدم وراء وفاة الفنان وائل نور

- بس تاخد القرار.. 7 نصائح للإقلاع عن التدخين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365