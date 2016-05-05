علامات خطر يشير إليها اللون الأزرق لجلد طفلك المولود.. أهمها مشاكل بالرئتين

لون جسم المولود بعد ولادته مائل للزرقان "اللون الأزرق"، هى إشارة تلاحظها الأم والمحيطون بالطفل بسهولة، كذلك يلاحظها طبيب الأطفال الذى يجب أن يعرض الطفل عليه والمتابعة المستمرة لديه فور ولادته الطفل.

الدكتور محمد شبيب – أستاذ أمراض الأطفال وحديثى الولادة - قال لـ"اليوم السابع"، أن تغير لون جلد الطفل الصغير المولود حديثا إلى اللون الأزرق بعض الشىء أمر لا يمكن إهماله أو عدم الاهتمام به، بل يجب التعامل السريع معه واستشارة الطبيب المختص المتابع له والمختص بأمراض حديثى الولادة.

وتابع أستاذ أمراض الأطفال حديثه موضحا أن هذا التغير إلى اللون الأزرق قد يعد إشارة مهمة إلى احتمالية إصابة الطفل بمشكلات بالتنفس، وكذلك فى الرئتين، خاصة إذا ما تزامنت مع ضيق التنفس الذى يعانيه الطفل، كذلك السرعة فى التنفس، وقد تكون بسبب ولادة الطفل باكرا عن موعده.

وأوضح الدكتور محمد شبيب أن هذا اللون أيضا قد يكون بسبب إصابة الطفل بمشكلة فى القلب أيضا، أو إمكانية إصابة الطفل بمشكلة فى التمثيل الغذائى لديه، ويحدد الطبيب المختص السبب والعلاج وفقا للحالة، وذلك من خلال التشخيص والفحوصات المتعددة، فضلا عن إمكانية إجراء أشعة، ويحدد التدخل بالمحاليل أو بمساعدة الطفل على التنفس.

- المولود حديثاً يميز الألوان والضوء

- عشان ما تجرحيهوش.. لو إبنك مولود "بعيوب شكلية" روشتة التعامل الناجح

>