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محافظ البنك المركزي: نتفاوض لاستلام الوديعة الإماراتية قبل نهاية مايو

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محافظ البنك المركزي: نتفاوض لاستلام الوديعة الإماراتية قبل نهاية مايو محافظ البنك المركزي: نتفاوض لاستلام الوديعة الإماراتية قبل نهاية مايو

طارق عامر، محافظ البنك المركزي – أرشيفية

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس، أن المفاوضات جارية مع الجانب الإماراتي لاستلام وديعة الـ 2 مليار دولار التي أعلنت عنها دولة الامارات نهاية شهر مايو الحالي.

وقال عامر، في تصريح صحفي اليوم: “ليس هناك تأخير في استلام الوديعة.. ولكن هناك إجراءات وتفاصيل جار الاتفاق عليها”، معربًا عن أمله أن يتم الانتهاء منها قريبا وتلقى الوديعة قبل نهاية الشهر الحالي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن دعم بقيمة 4 مليارات دولار منها مليارا دولار وديعة نقدية ومليارا دولار استثمارات في مشروعات اقتصادية وتنموية.

أ ش أ

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