الخدمة المدنية: السماح للأدباء من موظفي الدولة التغيب للمشاركة في المناسبات الثقافية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه يحق للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية التغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات، والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط، أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من إجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها، ونوهت الخدمة المدنية بألا يتجاوز مجموع عدد أيام الغياب في العام الواحد عن ثلاثين يوماً، وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف حسب ما جاء في لائحة الاجازات الصادرة عن الوزارة، لافتةً إلى أن تنظيم أوضاع الموظفين الذين يشاركون في المناسبات الوطنية في الداخل والخارج يأتي وفقاً للترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 27/10/1429هــ وما يطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً.