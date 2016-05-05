التحفظ على دابة تسببت فى قتل عامل بسوهاج بعد إصابتها بحالة هياج

تبلغ لمركز شرطة المنشأة باصطدام عربة كارو بشخص بناحية ‏خارفة المنشأة دائرة المركز ‏وتبين من الفحص أنه أثناء استقلال حسين ع. 43 سنة موظف ‏بالأوقاف عربة كارو اصطدم بمحمود شحاته عبد الحفيظ ‏ 65 سنة عامل مما نتج عنه وفاته.

بسؤال قائد العربة الكارو قرر بأنه أثناء سيرة بالعربة أصابت الدابة حالة هياج مما نتج ‏عنه اصطدامه بالمذكور، بسؤال حسان محمد حسان 50 سنة موظف أحد أهلية ‏المتوفى أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، أفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة ‏البحث الجنائي ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4810 جنح المركز لسنة 2016 .

وبالعرض على النيابة العامة ‏قررت التصريح بدفن الجثة وصرف المتهم حسين ع. مؤقتا من ديوان المركز بعد أخذ التعهد اللازم ‏عليه، وتم التحفظ على الدابة والعربة الكارو لحين صدور قرار أخر‏.

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