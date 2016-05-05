التحفظ على دابة تسببت فى قتل عامل بسوهاج بعد إصابتها بحالة هياج

تبلغ لمركز شرطة المنشأة باصطدام عربة كارو بشخص بناحية خارفة المنشأة دائرة المركز وتبين من الفحص أنه أثناء استقلال حسين ع. 43 سنة موظف بالأوقاف عربة كارو اصطدم بمحمود شحاته عبد الحفيظ 65 سنة عامل مما نتج عنه وفاته.إعلان - Ads إعلان - Ads
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بسؤال قائد العربة الكارو قرر بأنه أثناء سيرة بالعربة أصابت الدابة حالة هياج مما نتج عنه اصطدامه بالمذكور، بسؤال حسان محمد حسان 50 سنة موظف أحد أهلية المتوفى أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، أفاد تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4810 جنح المركز لسنة 2016 .
وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة وصرف المتهم حسين ع. مؤقتا من ديوان المركز بعد أخذ التعهد اللازم عليه، وتم التحفظ على الدابة والعربة الكارو لحين صدور قرار أخر.
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