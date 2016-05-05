نفوق 6 رؤوس ماشية فى إحتراق منزلين بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بناحية المساعيد دائرة ‏مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بمنزلين نتج عنه نفوق رأس ماشية و5 رأس غنم وكمية من الطيور.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير، بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز دون وقوع إصابات .

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية، نشوب الحريق بمنزل ملك يونس محمد عبد الرحمن 52 سنة عامل ‏وامتد لمنزل مجاور ملك عبد المنعم محمود هارون 21 سنة طالب ويقيمان بذات الناحية لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فى نفوق " 1" رأس ماشية ‏، "5" رأس غنم ودابة وكمية من الطيور واحتراق كمية من الأخشاب والبوص.

وبسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، ‏ونفيا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الإدارة البيطرية بالعسيرات لاتخاذ اللازم أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعــــة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 997 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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