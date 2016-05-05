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ضبط 46 قطعة حشيش و100 قرص مخدر بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط

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ضبط 46 قطعة حشيش و100 قرص مخدر بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط ضبط 46 قطعة حشيش و100 قرص مخدر بحوزة 3 أشخاص فى أسيوط
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 46 قطعة حشيش و100 قرص مخدر خلال حملة أمنية بأسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد تمكن الحملات الأمنية من ضبط "ن . ص" 18 سنة عامل وبحوزته 44 قطعة حشيش تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 740 جنية بقصد الاتجار، "م . ع . ا " 27 سنة حاصل على دبلوم بحوزته 100 قرص مخدر بقصد التعاطى، "ع .ى.ع" 47 سنة حاصل على دبلوم وبحوزته قطعتين حشيش تزن حوالى 7 جرام بقصد التعاطى.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتها بغرض التربح والتعاطى، تم تحرير محاضر بالوقائع وجارى العرض علي النيابة.

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مصر 365