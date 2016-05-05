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الأرصاد: الطقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة 30

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الأرصاد: الطقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة 30 الأرصاد: الطقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة 30
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط كان معتدلا مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح سطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :


>الصغرى العظمى: القاهرة 18 30 الإسكندرية 17 27 مطروح 16 24 بورسعيد 19 29 دمياط 18 28 بلطيم 18 25 الإسماعيلية 16 30 السويس 17 30 العريش 17 33 نخل 15 28 طابا 17 31 الطور 21 30 مرسى علم 22 34 الغردقة 24 33 شرم الشيخ 23 32 رفح 17 32 كاترين 17 26 سيوة 16 27 المنيا 18 32 الفيوم 17 32 رأس سدر 19 28 أبوسمبل 21 39 وسط الدلتا 18 29 أسيوط 20 33 سوهاج 22 34 الأقصر 26 37 أسوان 27 40 شلاتين 22 33 حلايب 23 31 الوادى الجديد 23 34 قنا 23 36 نويبع 20 27 السلوم 13 23 .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
>الصغرى العظمى: مكة المكرمة 30 41 المدينة 29 39 الرياض 28 41 المنامة 28 36 أبوظبى 27 39 الدوحة 27 37 الكويت 26 42 دمشق 10 26 بيروت 17 25 عمان 13 24 القدس 13 23 غزة 17 26 بغداد 23 33 مسقط 30 35 صنعاء 15 28 الخرطوم 30 42 طرابلس 14 28 تونس 12 24 الجزائر 11 23 الرباط 16 23 نواكشوط 19 29 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة 4 14 اسطنبول 12 16 اسلام اباد 21 33 نيودلهى 25 36 جاكرتا 25 32 بكين 13 28 كوالامبور 26 34 طوكيو 16 25 أثينا 14 18 روما 11 21 باريس 6 18 مدريد 13 22 برلين 7 19 لندن 8 19 مونتريال 6 17 موسكو 7 15 نيويورك 10 15 واشنطن 11 15 .

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