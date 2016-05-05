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52% من القراء يستبعدون إنهاء التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات

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52% من القراء يستبعدون إنهاء التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات 52% من القراء يستبعدون إنهاء التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات؟"، استبعد غالبية القراء الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات.

واستبعد 52% من القراء الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات، بينما توقع 38% من القراء الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات، فى الوقت الذى أعرب فيه 10% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- "الوفد" و"المصرى الديمقراطى" يطالبان البرلمان بمناقشة مد دور الانعقاد الأول.. ويؤكدان ضرورة حسم قوانين مفوضية الانتخابات والمحليات والعدالة الانتقالية و الموزانة.. و"دعم مصر" و"المصريين الأحرار"يرحبان

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