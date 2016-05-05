52% من القراء يستبعدون إنهاء التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات؟"، استبعد غالبية القراء الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات.

واستبعد 52% من القراء الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات، بينما توقع 38% من القراء الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات قبل انتخابات المحليات، فى الوقت الذى أعرب فيه 10% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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