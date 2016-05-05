أمانة الرياض تزيل 39 لوحة إعلانية مخالفة لإعاقتها حركة المشاة

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية النسيم مؤخراً، حملة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة والعشوائية التي تعيق حركة المشاة والحركة المرورية في الشوارع والطرق الواقعة في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس البلدية م. ناصر البدر، أن الحملة تمكنت من إزالة (39) لوحة إعلانية وهياكل حديدية مخالفة تمثل إعاقة لحركة المشاة والسيارات، مشيراً إلى أن البلدية وخلال فترة سابقة من العام الحالي إزالت أكثر من (٣٠٠) لوحة مخالفة، مؤكداً أن الحملة سوف تستمر خلال الأيام المقبلة لإزالة أي لوحات أو اشغالات أخرى وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأهاب رئيس بلدية النسيم بالمنشآت التجارية إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتركيب اللوحات الإعلانية والحصول على التصاريح اللازمة لذلك لتجنب العقوبات الجزائية المقررة بحق المنشآت التي تقوم بتركيب اللوحات العشوائية بدون تصريح رسمي.

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