بالفيديو.. انجلينا جولي تلهم شاعراً عراقياً بإنسانيتها

شهرة النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie تخطت حدود هوليوود لتطال العالم أجمع، ليس فقط بسبب أعمالها الفنية، إنما بسبب أعمالها الإنسانية وتواضعها غير المحدود.

وآخر من أثرت فيه أنجلينا هو الشاعر الشعبي العراقي عباس جيجان، حيث اختارها لتكون موضوعاً لآخر قصائده التي ألقاها في برنامج "شاعر المليون".

وتناول جيجان في قصيدته الوضع المأساوي للاجئين وضحايا الحرب وتعاطف أنجلينا معهم الإنساني، دون أن ينسى مدح جمالها ورقتها، حيث شبهها بالملاك.

واختتم الشاعر المثير للجدل عباس جيجان القصيدة بالدعاء لأنجلينا بالشفاء باللغة الإنكليزية.

يشار الى ان أنجلينا جولي عادت مجدداً إلى صدارة اهتمام وسائل الإعلام العالمية، بعد نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة، نتيجة لانخفاض وزنها إلى 35 كيلو غراماً فقط.

وقال الأطباء إن هناك سببين رئيسين يمكن أن يسببا بلوغها وزن طفلة في سن السابعة، وهما مرض خطير ما، أو ضغط نفسي وإجهاد.



