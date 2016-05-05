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دراسة أمريكية تؤكد: تناول الأطعمة الدهنية تسبب النعاس أثناء النهار

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دراسة أمريكية تؤكد: تناول الأطعمة الدهنية تسبب النعاس أثناء النهار دراسة أمريكية تؤكد: تناول الأطعمة الدهنية تسبب النعاس أثناء النهار
كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال الذين يتناولون الكثير من الأطعمة الدهنية قد يصابون بالنعاس أثناء النهار، ويحتاجون إلى قيلولة بعد الظهر.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 800 رجل تتراوح أعمارهم بين 35-80 سنة، ووجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات غذائية غنية بالدهون عانوا من مشاكل النعاس خلال النهار.

وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة تفسر الاتصال بين وزن الجسم، ومستويات ممارسة الرياضة والأمراض الصحية المزمنة، مثل السكرى أو الاكتئاب.

وقال الدكتور ينج تنج تساو، أستاذ التغذية فى جامعة أديلايد الأسترالية، إن الدراسات المعملية تشير إلى أن الأمعاء العصبية والهرمونات تعزز النعاس، لذلك فمن المعقول أن اتباع نظام غذائى غنى بالدهون قد يؤثر بطريقة أو بأخرى على النوم خلال النهار.

وأضاف الباحثون أن اتباع نظام غذائى يتكون من الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهن، والفواكه والخضار، والألبان قليلة الدسم تعزز الطاقة أثناء النهار.

وينصح الباحثون بتناول غير المشبعة التى توجد فى الزيوت النباتية، والأفوكادو، والمكسرات، والبذور، وزبدة الفول السودانى. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الرابع من شهر مايو الحالى.


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