تعرفى على المقاييس "الصحية" لاختيار شريك الحياة

تخاف الفتيات فى الوقت الحالى من خطوة الزواج، خاصة بعد انتشار حالات الطلاق فى مصر والتى تترواح بين 33% و35%، و60% من حالات الطلاق تقع فى المتزوجين حديثا والذين مر على زواجهم أقل من عامين، وهو ما قد يصيب بعضهن بالقلق النفسى والتوتر عن تقدم شخص لخطوبتها، وهو ما يجعل بعضهن يلجأن إلى فى الطبيب النفسى للتغلب على حالة التوتر والقلق.

وحتى تطمئن الفتيات ولا تصل لمرحلة التوتر والقلق وتستطيع اختيار شريك حياة مناسب، يقدم الدكتور "محمد المهدى" أستاذ ورئيس قسم الطب النفسى جامعة الأزهر، بعض الخطوات التى يمكن عن طريقها تختار الفتاة الزوج المناسب لها، ويقول: "الحب هو القاعدة الأساسية للزواج، ولا يوجد تعريف للحب واضح ولكن هو مزيج من الصداقة والشغف والعناية، وهناك فرق كبير بين الحب والزواج، فهناك البعض يتزوج بسبب الحب والبعض الآخر يتزوج من أجل الزواج والتقليد فقط".

ويضيف د. محمد: "الاحتياج أساس مهم للزواج، وحتى تتأكد الفتاة أن هذا الرجل يحبها هناك بعض العلامات التى لابد أن تشعر بهم وتشاهدهم فى تصرفاته وهى الحنان، الرعاية، المسئولية، طلبه للزواج منها".

ويتابع الدكتور محمد المهدى: "بدراسة مجموعة من حالات الزواج اكتشفنا أن هناك 20% فقط يشعرون بالسعادة فى حياتهم الزواجية، ويرجع ذلك لعدم معرفة الطرفين بعضهم بدقة، والفرق العمر بين الزوجين يلعب عامل مهم فى درجة تفاهمهم لبعضهم، فمن الأنسب أن يكون الفرق بين الزوج والزوجة من 5 إلى 7 سنوات ويفضل أن لا يزيد الفرق بينهم على الأكثر عن 10 سنوات".

ويوضح الدكتور "المهدى" أنماط الشخصيات حتى تتجنبها فى الفتاة فى اختيارها للزوج لأن هذه الأنماط يصعب التعامل معهم ويحدث مشكلات كثيرة فى زواجهم، وهذه الشخصيات هى..

1. الشخصية البارانوية وهو "الشكاك، المتعالى، المستبد".

2. الشخصية النرجسية وهو "المتفرد، المعجبانى، العاشق لذاته".

3. الشخصية الهيسترية وهى "الدرامية، الاستعراضية الزائفة".

4. شخصية سيكوباتية وهى "النصاب، المحتال، المخادع، الساحر".

5. شخصية الإدمانية وهى "الباحث عن اللذة الحسية دائما".

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