اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الدواء العربى الأفريقى بمشاركة 50 دولة

تعقد النقابة العامة للصيادلة، صباح اليوم الخميس، المؤتمر العربى الإفريقى الدولى للدواء، على هامش الاحتفال باليوبيل الماسى لتأسيسها ويوم الصيدلى المصرى، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر.

وقال الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر العربى الأفريقى للدواء، خلال بيان، إنه من المقرر أن يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيفتتح المؤتمر بمشاركة أكثر من 50 دولة على مستوى العالم أكدت بالفعل مشاركتها، لافتا إلى أن النقابة وجهت دعوة لكافة وزراء الصحة العرب والأفارقة وعدداً من الدول الأجنبية وبعض السفراء العرب والأفارقة، وأن المؤتمر سيتم تصنيفه دولى من أول هذا العام فى خطوة هى الأولى من نوعها لتواكب نقابة الصيادلة كافة المستجدات العالمية والدولية فى مجال الصحة والدواء.

وأوضح مكاوى، أن المؤتمر سيتضمن عمل معرض دولى لكبرى الشركات العالمية وخاصة شركات تصنيع المواد الخام وشركات تصنيع خطوط الإنتاج، لافتاً إلى أن المساحة المحجوزة للمعرض تصل إلى 5 آلاف متر ولازالت النقابة مستمرة في استقبال عروض المشاركة من المصانع وكافة الشركات التي تخص الصيدلة والدواء.

ولفت رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر العربى الأفريقى للدواء، إنه متوقع مشاركة 10 آلاف صيدلى من مختلف محافظات الجمهورية، وأن لجنة التنظيم سوف تضم 100 صيدلي وطلبة سيشاركون فى تنظيم فعاليات المؤتمر والنقابات الفرعية ستشارك بأفواج يومية للاحتفال بيوم الصيدلى، وكذلك مسابقة أفضل نقابة فرعية وتكريم الصيادلة المتفوقين، وعدداً من الشخصيات العامة فى حدث يومى يستمر خلال فترة المؤتمر.

وأشار مكاوى، إلى أن الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، وقع بروتوكولاً للتعاون مع جامعة الدول العربية لتكون راعية وشريكة بالمؤتمر فى كل عام، مشيراَ إلى أن رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أشاد بأداء النقابة وتوجهاتها نحو إنشاء هيئة عليا مختصة بتسجيل الدواء في كل الوطن العربى فى أول مبادرة حقيقية لتفعيل الحلم العربى فى إنشاء سوق عربية مشتركة.

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