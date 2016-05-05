"البحوث الإسلامية": السلفيين يعرقلون تجديد الخطاب الدينى

أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك محاولات يتخذها كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، للوقوف أمام محاولات السلفيين لعرقلة تجديد الخطاب الدينى.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، أن السلفيين يعرقلون تجديد الخطاب الدينى، من خلال كم الفتاوى التى تصدر من جانبهم، موضحاً أن ذلك الأمر يسئ إلى الإسلام ولا يعبر عن الشريعة الإسلامية.

وأشار الجندى إلى أن التنسيق الكامل بين مجمع البحوث الاسلامية والأزهر من ناحية واللجنة الدينية بالبرلمان من ناحية أخرى سيسرع من ظهور مشروع تجديد الخطاب الدينى إلى النور، لافتاً إلى أن البحوث الاسلامية قدمت خطوات عديدة لظهور هذا المشروع.

وأوضح عضو البحوث الاسلامية، أن السلفيون يندسون وسط جموع الشعب وينتقلون بين الأوساط الشعبية لنشر فتاويهم وأفكارهم التى تشوه الإسلام، وهو أحد الاسباب الهامة لعرقلة تجديد الخطاب الدينى.

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