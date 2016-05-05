بالفيديو - نحو اللقب الـ11.. ريال مدريد يتأهل لنهائي دوري الأبطال

تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا نحو تحقيق لقبه رقم 11 بعد عبور عقبة مانشستر سيتي بهدف يوم الأربعاء.

وحل سيتي ضيفا على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

سجل جاريث بيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20، لكن الحكم احتسبه لفرناندو لاعب سيتي الذي ارتطمت الكرة بقدمه قبل دخولها.

بهذا يضرب ريال مدريد الذي يدربه زين الدين زيدان موعدا مع مواطنه أتليتكو مدريد في نهائي المسابقة الذي يقام يوم 28 من هذا الشهر في ملعب سان سيرو.

ويعيد الفريقان نهائي نسخة 2014 الذي انتهى بفوز ريال مدريد 4-1، علما بأن الفريق الملكي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد عشرة ألقاب.

وبتأهله للمباراة النهائية، بات من المؤكد احتفاظ إسبانيا باللقب للعام الثالث على التوالي بعد تتويج الريال في عام 2014 وبرشلونة في الموسم الماضي، فضلا عن الموسم الحالي الذي سيشهد تتويج الريال أو أتليتكو.

في المقابل، فشلت الأندية الإنجليزية من جديد في بلوغ الدور النهائي منذ موسم (2011-2012) الذي شهد تتويج تشيلسي باللقب على حساب بايرن ميونخ في عقر داره "أليانز أرينا" بركلات الجزاء الترجيحية.

سيتي لم يكن سهلا

لم يترك مانشستر سيتي المساحات لريال مدريد في الدقائق الأولى من اللقاء، حتى فض بيل الاشتباك بهدف خادع، فقد مرر داني كارباخال الكرة له داخل منطقة الجزاء، ليسدد اللاعب الأعسر الكرة بقدمه اليمنى لتسكن الشباك عندما ظن البعض أنه سيلعب كرة عرضية.

الهدف احتسبه الحكم بأقدام فيرناندو الذي لمسته الكرة قبل دخول الشباك.

حاول ريال مدريد تسجيل الهدف الثاني وتأمين النتيجة لكن فيرناندينيو لاعب وسط سيتي تقدم نحو منطقة جزاء الخصم، وسدد كرة صاروخية ارتطمت بالقائم وخرجت في الدقيقة 44.

بدأ الشوط الثاني بنفس نسق الأداء وسدد خيسي رودريجيز كرة قوية من داخل المنطقة مرت فوق القائم الأيسر لمرمى هارت بقليل في الدقيقة 50.

بعدها بدقيقتين أضاع لوكا مودريتش فرصة قتل المباراة بعدما استلم كرة بينية رائعة من بيل مهدها داخل المنطقة وهو في مواجهة هارت وحيدا ولكنه لعبها بغرابة في جسده لتتحول لركنية.

وكاد بيل أن يعزز من تقدم الميرينجي بهدف ثان بعدما ارتقى فوق الجميع وحول الكرة من ركلة ركنية برأسه اصطدمت في العارضة قبل أن يبعدها دفاع السيتيزنس في الدقيقة 63.

انتفض الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء وكاد كيفين دي بروين أن يقلب الطاولة على أصحاب الأرض بعدما خدع الجميع ولعب ركلة حرة من ناحية اليسار في المرمى مباشرة ولكنها هزت الشباك الخارجية لمرمى نافاس قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء.

وكادت قلوب المدريديين أن تنخلع قبل النهاية بدقيقة بعد تسديدة صاروخية من الارجنتيني سرخيو أجويرو من أمام المنطقة مرت فوق مرمى نافاس بقليل، ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بتأهل ريال مدريد.

شاهد الهدف من هنا